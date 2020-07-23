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Эксперты объяснили, за счет чего Пальчевский сможет выйти во второй тур мэра Киева

Киев, Четверг 23 июля 2020 18:55
Эксперты объяснили, за счет чего Пальчевский сможет выйти во второй тур мэра Киева
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По мнению экспертов, он также сможет провести партию в Киевсовет

Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" сможет нарастить поддержку при проведении мощной избирательной кампании.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в комментарии "Обозревателю".

"Пальчевский - киевлянин и имеет неплохие шансы. Он сможет провести партию в Киевсовет и выйти во второй тур. А там может быть много нюансов. Все будет зависеть от работы штабов Пальчевского и Кличко. Как они смогут доказать, что именно их кандидат должен стать главой столицы", - отметил политтехнолог.

В то же время, политолог Вадим Карасев считает, что Пальчевский серьезный оппонент, учитывая его публичную активность и умение держаться на публике.

Напомним, Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Согласно последним опросам социологической службы Центр Разумкова, во второй тур выборов мэра проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" готовы проголосовать 11% киевлян.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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Новости Украины КиевВыборы мэра КиеваАндрей Пальчевский
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