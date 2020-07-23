Експерти пояснили, за рахунок чого Пальчевський зможе вийти у другий тур мера Києва

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

На думку експертів, він також зможе провести партію в Київраду

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" зможе наростити підтримку при проведенні потужної виборчої кампанії.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній в коментарі "Обозревателю".

"Пальчевський - киянин і має непогані шанси. Він зможе провести партію в Київраду і вийти у другий тур. А там може бути багато нюансів. Все буде залежати від роботи штабів Пальчевського і Кличко. Як вони зможуть довести, що саме їх кандидат повинен стати головою столиці", - зазначив політтехнолог.

Водночас, політолог Вадим Карасьов вважає, що Пальчевський серйозний опонент, враховуючи його публічну активність і вміння триматися на публіці.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили 1 липня. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, у другий тур виборів мера проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський. За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян.

Місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.