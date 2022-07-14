Эксперты объяснили, почему Запад медлит с поставками вооружения в Украину

Украинским войскам на пятый месяц полномасштабной войны с Россией не хватает вооружения. Эксперты в этом вопросе делятся на два мнения - одни считают, что союзники сознательно тянут в помощи, другие объясняют это не подготовленностью до таких масштабов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ".

Как пояснил изданию экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев, союзники просто не могут отдать Украине все свое вооружение.

"Есть ли на вооружении наших западных партнеров такое оружие и техника, в которой нуждается украинская армия? Отдадут ли они это оружие? Нет, ведь они не могут критически снизить уровень собственной боевой способности, что немало из того, в чем нуждается украинская армия, нужно изготовить с нуля", - говорит Селезнев.

Из этого следует, что основная проблема не в том, что союзники отказываются от помощи, а очень многое упирается во время - для бюрократической волокиты, для поставки, которые далеко не всегда идут самолетами, и для обучения наших солдат.

Даже ожидаемая в Украине программа ленд-лиза заработает только с 1 октября, когда начинается новый финансовый год в США.

Военный эксперт, полковник Сергей Грабский пояснил, что эта техника, которая сейчас нам поступает, по 20-30 лет не эксплуатировалась и нуждается в ремонте и на самом деле поступает гораздо больше.

При этом, по данным открытых источников, Украине передали 40% запасов "Джавелинов" с американских складов.

Вместе с тем эксперт Грабский привел еще один пример: на вооружении в Великобритании официально числится лишь 266 танков, тогда у нас до 3 тысяч, а Германия официально в строю, без учета запасов на складах, имеет лишь 38 систем залпового огня.

"Когда мы говорим о Польше - это одна из стран, которая осознает опасность - у нее нет ни одной единицы буксируемой артиллерии. У них есть только самоходная артиллерия и ее очень немного. При этом они передали нам свой государственный заказ на САУ "Краб", предоставив четыре дивизиона", - отметил Грабский.

То есть, как поясняют эксперты, теперь Западу в довольно сжатый срок приходится наращивать работу своей оборонной промышленности и сворачивать с пути "демилитаризации", на которую они взяли курс тридцать лет назад.

Напомним, недавно правительство Германии опубликовало полный список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Добавим, также стало известно, что Испания намерена предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР.

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