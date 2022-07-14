Експерти пояснили, чому Захід зволікає з постачанням озброєння в Україну

Українським військам на п'ятий місяць повномасштабної війни з Росією бракує озброєння. Експерти в цьому питанні діляться на дві думки - одні вважають, що союзники свідомо тягнуть в допомозі, інші пояснюють це не підготовленістю до таких масштабів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ".

Як пояснив виданню екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, союзники просто не можуть віддати Україні все своє озброєння.

"Чи є на озброєнні наших західних партнерів така зброя і техніка, якої потребує українська армія? Так, є. Чи віддадуть вони цю зброю? Ні, адже вони не можуть критично знизити рівень власної бойової здібності, що чимало з того, чого потребує українська армія, потрібно виготовити з нуля", - каже Селезньов.

З цього випливає, що основна проблема не в тому, що союзники відмовляються від допомоги, а дуже багато впирається під час - для бюрократичної тяганини, для постачання, які далеко не завжди йдуть літаками, і для навчання наших солдатів.

Навіть очікувана в Україні програма ленд-лізу запрацює лише з 1 жовтня, коли розпочинається новий фінансовий рік у США.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський пояснив, що ця техніка, яка зараз нам надходить, по 20-30 років не експлуатувалася і потребує ремонту і насправді надходить набагато більше.

При цьому, за даними відкритих джерел, Україні передали 40% запасів "Джавелінів" з американських складів.

Разом з тим експерт Грабський навів ще один приклад: на озброєнні у Великобританії офіційно числиться лише 266 танків, тоді у нас до 3 тисяч, а Німеччина офіційно в строю, без урахування запасів на складах, має лише 38 систем залпового вогню.

"Коли ми говоримо про Польщу - це одна з країн, яка усвідомлює небезпеку - у неї немає жодної одиниці артилерії, що буксирується. У них є тільки самохідна артилерія і її дуже небагато. При цьому вони передали нам своє державне замовлення на САУ "Краб", надавши чотири дивізіони", - зазначив Грабський.

Тобто, як пояснюють експерти, тепер Заходу в досить стислий термін доводиться нарощувати роботу своєї оборонної промисловості та згортати зі шляху "демілітаризації", на яку вони взяли курс тридцять років тому.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.

Додамо, також стало відомо, що Іспанія має намір надати Україні 10 танків Leopard і 20 БТР.

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