Эксперты объяснили, что мешает кредитованию бизнеса в Украине

Неопределенный кредитный риск - основное препятствие для развития кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Как отмечает эксперт, перед выдачей кредита банк должен разобраться в бизнесе своего клиента и понять, будет ли он приносить достаточно дохода для погашения кредита с процентами.

"Если бизнес ведется с прицелом на минимизацию налогов и официальная отчетность не отражает реальную картину, банк не может принять обоснованное положительное решение и отказывает в кредите", - комментирует исполнительный директор НАБУ.

Высокие ставки мешают долгосрочному кредитованию. Но при высоком кредитном риске возможности снижения ставок ограничены, говорит Коробкова.

Неформальная экономика - пока непреодолимое препятствие, сдерживающее активное кредитование малого бизнеса. Значительная часть страны, от обычного гражданина до крупной компании, не может показать все свои доходы, которые получает наличными, подтверждает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Поэтому, по его словам, для банков этих доходов не существует. "Словам о "на самом деле бизнес приносит больше" рациональные банкиры верить не станут", - уверен Демкив.

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Как сообщало РБК-Украина, спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс сложно назвать массовым.