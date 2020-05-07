Експерти пояснили, що заважає кредитування бізнесу в Україні

Невизначений кредитний ризик - основна перешкода для розвитку кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна сказала виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Як зазначає експерт, перед видачею кредиту банк повинен розібратися в бізнесі свого клієнта і зрозуміти, чи буде він приносити достатньо прибутку для погашення кредиту з відсотками.

"Якщо бізнес ведеться з прицілом на мінімізацію податків і офіційна звітність не відображає реальну картину, банк не може прийняти обгрунтоване позитивне рішення і відмовляє в кредиті", - коментує виконавчий директор НАБУ.

Високі ставки заважають довгострокового кредитування. Але при високому кредитному ризику можливості зниження ставок обмежені, каже Коробкова.

Неформальна економіка - поки нездоланну перешкоду, яка стримує активне кредитування малого бізнесу. Значна частина країни, від пересічного громадянина до великої компанії, не може показати всі свої доходи, які отримує готівкою, підтверджує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Тому, за його словами, для банків цих доходів не існує. "Словами про "насправді бізнес приносить більше" раціональні банкіри вірити не стануть", - упевнений Демків.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.