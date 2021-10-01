Эксперты назвали три главные цели вакцинации от COVID-19

Международный консультант по здравоохранению Жан-Эли Малкин назвал две цели вакцины от коронавируса. По его словам, это индивидуальна польза и защита для человека.

"Но это и снизит распространение вируса среди населения, что уменьшит риск появления новых вариантов", - добавил специалист.

Третью цель вакцинации от коронавируса назвала эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова. По ее словам, прививки от инфекции позволяют сделать так, чтобы не блокировалась вся лечебная сеть и больницы могли работать.

"Тогда не придется уходить в локдаун. Это важная цель", - резюмировала эксперт.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" во время прямого эфира 1 октября обсуждают конфликт спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, новую волну коронавирус, а также тарифы на газ в грядущем отопительном сезоне. Среди гостей и экспертов в студии - Виталий Кличко, Тарас Жиравецкий, Дмитрий Ламза, Екатерина Булавинова и другие.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.



Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.



Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку на самом деле.



Еще эксперты выяснили, с какой эмоцией в Украине живут сегодня 16-18-летние украинцы.



Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.