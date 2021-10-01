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Експерти назвали три головні цілі вакцинації від COVID-19

Автор: Дмитрий Кузнецов

Експерти назвали три основні цілі вакцинації від коронавірусу. Серед них вони відзначили індивідуальну користь, захист від інфекції та можливість уникнути жорсткого карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жан-Елі Макліна і Катерини Булавіної в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Міжнародний консультант з охорони здоров'я Жан-Елі Малкін назвав дві цілі вакцини від коронавірусу. За його словами, це індивідуальна користь і захист для людини.

"Але це і знизить поширення вірусу серед населення, що зменшить ризик появи нових варіантів", - додав фахівець.

Третю мету вакцинації від коронавірусу назвала експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова. За її словами, щеплення від інфекції дозволяють зробити так, щоб не блокувалася вся лікувальна мережа і лікарні могли працювати.

"Тоді не доведеться йти в локдаун. Це важлива мета", - резюмувала експерт.

p>У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" під час прямого ефіру 1 жовтня обговорюють конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні. Серед гостей і експертів у студії - Віталій Кличко, Тарас Жиравецький, Дмитро Ламза, Катерина Булавінова та інші.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.


Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.


Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.


Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.


Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.

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