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Рейтинг партий: "Батькивщина" продолжает наращивать поддержку

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Киев, Среда 04 августа 2021 15:34
Рейтинг партий: "Батькивщина" продолжает наращивать поддержку Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в Верховную раду прошли бы пять партий. Среди тех, кто продолжает наращивать поддержку - "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, среди респондентов, которые собираются голосовать и определились, свои голоса отдали бы за партию "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "Евросолидарнисть" - 14,2%. Более проходной барьер приобретает и "Сила и честь" (6,3%).

По сравнению с аналогичным исследованием КМИС за июнь, за прошлый месяц команда президента потеряла поддержку с 20,6% до 20,2%, а "Батькивщина" - наоборот, добавила в свой рейтинг с 14,7% до 16%.

Напомним, в течение 24 июля-1 августа 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения, в ходе которого методом личного интервью было опрошено 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" вышла на второе место в партийном рейтинге.

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