Рейтинг партий: "Батькивщина" продолжает наращивать поддержку

Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в Верховную раду прошли бы пять партий. Среди тех, кто продолжает наращивать поддержку - " Батькивщина " Юлии Тимошенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, среди респондентов, которые собираются голосовать и определились, свои голоса отдали бы за партию "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "Евросолидарнисть" - 14,2%. Более проходной барьер приобретает и "Сила и честь" (6,3%).

По сравнению с аналогичным исследованием КМИС за июнь, за прошлый месяц команда президента потеряла поддержку с 20,6% до 20,2%, а "Батькивщина" - наоборот, добавила в свой рейтинг с 14,7% до 16%.