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Експерти назвали причини зростання підтримки Тимошенко

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 11:55
Експерти назвали причини зростання підтримки Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Українці все більше розчаровуються у діях владі. Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенка, яка орієнтується на думку народу та захист їхніх прав, нарощує підтримку виборців.

Про це заявили політичні експерти під час прес-конференції у Києві.

Так, за словами політолога Андрія Золотарьова, попри те, що за всіма соціологічними опитуваннями лідирує президент Володимир Зеленський, не можна не помітити той факт, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко нарощує підтримку українців.

"Якщо візьмемо липневу соціологію, коли за чотирма опитуваннями Тимошенко виривається на другу сходинку за рейтингом довіри, то це вже тренд. І зверніть увагу, вона - єдиний політик, яка їздить зараз у регіональні тури. Лишень дві теми, земля і тарифи, в руках Юлії Володимирівни - це надзвичайно потужна "зброя". А враховуючи те, що соціологи констатують наявність колосального нереалізованого протестного потенціалу в суспільстві, це може вибухнути", - вважає політолог.

Політичний експерт Олександра Решмеділова теж звертає увагу на те, що три свіжих рейтинги від групи "Рейтинг", "Социс", КМІС показали, що українці вважають, що країна рухається у неправильному напрямі.

За її словами, це свідчить про те, що виборці шукатимуть альтернативних кандидатів для підтримки.

Нагадаємо, раніше соціологічна група "Рейтинг" зафіксувала, що Юлія Тимошенко випереджає інших політиків за динамікою збільшення довіри людей.

Також результати дослідження КМІС показують, що "Батьківщина" вийшла на друге місце серед політичних сил і може нині розраховувати на 15% на парламентських виборах.

Опитування, проведене Центром Разумкова на початку серпня, також засвідчило збільшення показників "Батьківщини".

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