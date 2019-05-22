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Експерти МВФ зустрінуться з чиновниками адміністрації Зеленського

Новини » Економіка    22.05.2019 - 15:24
Експерти МВФ зустрінуться з чиновниками адміністрації Зеленського
Фото: МВФ (www.imf.org)

Зустріч нібито запланована на п'ятницю

Експерти місії Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві, цього тижня проведуть переговори з представниками Адміністрації президента. Про це заявив заступник глави АП Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка сказав, що у нього на цей тиждень точно запланована зустріч з місією Міжнародного валютного фонду.

"Вона, здається, відбудеться у п’ятницю", - повідомив він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала свою роботу 20 травня. Місія МВФ прибула для того, щоб дати оцінку українським реформам, які уряд зобов'язався провести в рамках програми співпраці, схваленій в грудні 2018 року. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Як писало РБК-Україна, Місія МВФ приїхала в Україну на два тижні, щоб оцінити прогрес виконання реформ за програмою stand-by, розпочатої менше півроку назад. Але, зважаючи на політичну невизначеність і ряд резонансних судових рішень, що перекреслюють попередні домовленості влади з кредитором, навряд чи за результатами візиту Фонд прийме рішення про виділення країні чергового траншу.

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