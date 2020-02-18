ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експертів МВФ приїдуть до Києва для технічних обговорень

Новини » Економіка     18.02.2020 - 09:09
Експертів МВФ приїдуть до Києва для технічних обговорень
Іллюстративне фото (flickr.com/worldbank)

Команда МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень

Команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає офіс МВФ у Києві.

За словами Люнгмана, команда МВФ їде в Україну для обговорення технічних питань.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що 11 січня Кабінет міністрів України подав Верховній раді законопроект, яким забороняється повернення "ПриватБанку" його колишньому власнику Ігорю Коломойському. Але Рада так його й не прийняла.

Законопроект покликаний внести зміни в законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку. Водночас передбачено нововведення в ситуаціях, коли Міністерство фінансів стає власником такого банку (націоналізація).

Водночас, прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що зареєстрований урядовий законопроєкт про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком.

МВФ продовжує переговори за новою програмою з Україною Представники НБУ та Кабміну обговорили вимоги МВФ до України
Новини України МВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся