Закон о выводе с рынка неплатежеспособных банков не связан с ПриватБанком, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук уверяет, что законопроект не направлен против конкретного банка

Зарегистрированный правительственный законопроект о выводе с рынка неплатежеспособных банков не связан с ПриватБанком. Об этом, отвечая на вопрос РБК-Украина, заявил председатель правительства Алексей Гончарук в эфире Свобода слова на ICTV.

Гончарук подчеркнул, что правительство не рекомендует и не подает в Верховную раду законопроектов, которые направлены против конкретных лиц или банков.

"Очень часто, когда банки либо выводятся из системы или признаются неплатоспособными, риски их возврата через судебное решение может дестабилизировать систему. Закон направлен именно на то, чтобы исключить такие вредные для экономики факторы", - заявил Гончарук

Так, премьер-министр объяснил, что проект "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы" направлен на защиту налогоплательщиков.

"Этот тот случай, когда решением суда может быть причинен значительно больший вред чем тот, который возмещен.. Вопрос не только в ПриватБанке. У нас в Украине более 500 миллиардов проблемной различной задолженности. То есть десятки банков в свое время были выведены с рынка за то, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины представил Верховной раде законопроект, которым запрещается возвращение "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Законопроект призван внести изменения в законодательство, которое касается вывода неплатежеспособных банков с рынка. В то же время предусмотрено нововведение в ситуациях, когда Министерство финансов становится собственником такого банка (национализация).

Напомним, в ноябре Гончарук заявил, что ПриватБанк не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского. В ответ на это последний сказал, что вернет банк в ближайшее время, а Международный валютный фонд об этом якобы знает.