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Эксперты МВФ посетят Украину для консультаций по проекту госбюджета

Новости » Политика    03.11.2018 - 10:35
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Команда экспертов посетит Украину с 4 по 9 ноября

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заявил, что в течение ближайших дней Украину посетит команда экспертов МВФ для консультаций по проекту госбюджета на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз представителя МВФ в Украине.

По словам Люнгмана, команда экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября.

"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом закон о государственном бюджете на 2019 год необходимо принять до 1 декабря 2018 года.

Ранее РБК-Украина писало, что основными условиями для начала новой программы сотрудничества с МВФ по кредитной линии на 3,9 млрд долларов являются принятие сбалансированного бюджета на 2019 год и рост тарифов на газ для населения.

Добавим, 19 октября Кабинет министров принял решение о повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

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