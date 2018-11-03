Експерти МВФ відвідають Україну для консультацій по проекту держбюджету

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Команда експертів відвідає Україну з 4 по 9 листопада

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман заявив, що протягом найближчих днів Україну відвідає команда експертів МВФ для консультацій по проекту держбюджету на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз представника МВФ в Україні.

За словами Люнгмана, команда експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада.

"За зверненням влади, команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік у контексті нещодавньої домовленості на рівні місії Фонду", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом закон про державний бюджет на 2019 рік необхідно ухвалити до 1 грудня 2018 року.

Раніше РБК-Україна писало, що основними умовами для початку нової програми співпраці з МВФ за кредитною лінією 3,9 млрд доларів є прийняття збалансованого бюджету на 2019 рік і зростання тарифів на газ для населення.

Додамо, 19 жовтня Кабінет міністрів прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада 2018 року.