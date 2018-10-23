В МВФ назвали условия начала новой программы сотрудничества с Украиной

Фото: Международный валютный фонд (flickr.com/worldbank)

Главными условиями являются сбалансированный бюджет и рост тарифов на газ

Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год и рост тарифов на газ для населения являются условиями для начала новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) с кредитной линией 3,9 млрд долларов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредит доверия: как Украина договаривается о новой программе с МВФ".

Отметим, окончательное решение об утверждении программы, которая рассчитана на 14 месяцев, должен принять совет директоров МВФ. Однако в фонде заявили, что это произойдет не раньше, чем Верховная рада примет госбюджет с учетом рекомендаций. Еще одно условие - увеличить тарифы на газ и тепло для населения "в соответствии с изменениями на рынке и с обеспечением защиты домохозяйств с невысокими доходами".

Ранее МВФ неоднократно подчеркивал, что баланс госбюджета и сокращение дефицита - так называемое условие по умолчанию для предоставления траншей. Как ранее писало РБК-Украина, первое чтение бюджета-2019 - так называемые бюджетные выводы - Рада проголосовала с минимальными правками. Но депутаты направили Кабмину ряд рекомендаций, часть из которых придется учесть для успешного прохождения документа в сессионном зале. В комитете Рады по вопросам бюджета видят как минимум 36 млрд гривен дополнительного ресурса, который можно будет направить на "депутатские хотелки".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить 8 млрд долларов инвестиций после возобновления программы МВФ.

Как отметили в рейтинговом агентстве S&P, новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем предыдущая.