Эксперты ISW: партизаны в оккупированных регионах могут сорвать "псевдореферендумы"

Украинские партизаны, вероятно, нацелились на ликвидацию российских оккупационных "чиновников" и коллаборационистов, чтобы сорвать проведение "псевдореферендумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Украинский центр сопротивления сообщил, что 12 августа в Мелитополе партизаны обстреляли главу местного избирательного штаба партии "Единая Россия", который вскоре был госпитализирован в невыясненном состоянии.

Также в оккупированном Старобельске Луганской области партизаны взорвали заминированный автомобиль неназванного начальника МРЭО. Украинский центр стратегических коммуникаций предупредил, что движение сопротивления внимательно следит за коллаборационистами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания.

Страх перед активностью украинских партизан вполне мог влиять на поведение оккупационных сил. Так, в результате возросшей паники оккупанты в населенном пункте Старый Крым недалеко от Мариуполя сбили российский вертолет.