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Експерти ISW: партизани в окупованих регіонах можуть зірвати "псевдореферендуми"

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Київ, Субота 13 серпня 2022 06:45
Експерти ISW: партизани в окупованих регіонах можуть зірвати "псевдореферендуми" Фото: партизани в окупованих регіонах можуть зірвати "псевдореферендуми" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські партизани, ймовірно, націлилися на ліквідацію російських окупаційних "чиновників" і колабораціоністів, щоб зірвати проведення "псевдореферендумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Український центр опору повідомив, що 12 серпня в Мелітополі партизани обстріляли голову місцевого виборчого штабу партії "Єдина Росія", який незабаром був госпіталізований в нез'ясованому стані.

Також в окупованому Старобільську Луганської області партизани підірвали замінований автомобіль неназваного начальника МРЕВ. Український центр стратегічних комунікацій попередив, що рух опору уважно стежить за колабораціоністами, знає кожного в обличчя і нікого не залишить без належної уваги.

Страх перед активністю українських партизанів цілком міг впливати на поведінку окупаційних сил. Так, в результаті зрослої паніки окупанти в населеному пункті Старий Крим недалеко від Маріуполя збили російський вертоліт.

Нагадаємо, раніше гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження " Про проведення так званого "референдуму"про" возз'єднання регіону з Росією".

А в Херсонській області окупанти вирішили "купувати" голоси місцевих для "референдуму".

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