Эксперты допускают рост курса доллара до 30 гривен из-за коронавируса

Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - сказал он.

В то же время аналитик напомнил, что курс доллара определяет рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий.

"НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара в обменных пунктах за неделю вырос на 2 гривны. В обменных пунктах Украины 14 марта 2020 года курс доллар в продаже по сравнению прошлой с пятницей, 6 марта, вырос на 2 гривны 11 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 83 копейки до 29,80 гривен за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.