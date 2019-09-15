Эксперты дали прогноз курса доллара на следующую неделю

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потенциал снижения доллара пока не исчерпан

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, в последние дни рынок получил очевидное подтверждение заявлению НБУ о том, что он не собирается защищать никакие конкретные уровни курса.

"Регулятор продолжает покупать валюту на рынке для пополнения резервов, но это не помешало доллару благодаря рыночной тенденции опуститься ниже 25 грн. После того, как на межбанке в начале пятничных торгов доллар опустился ниже 24,7 грн, он вернулся к уровням, на которых не был с конца января 2016 года", - добавил он.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,31 грн до 24,83 грн (-1,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,05/25,08 до 24,80/24,83 (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,99/25,25 до 24,66/24,94 (-1,3%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 24,52 гривен за 100 долларов.

Напомним, правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе. Как отметили в НБУ, представители МВФ "выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества".