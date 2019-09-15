Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Потенціал зниження долара поки не вичерпаний

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, в останні дні ринок отримав очевидне підтвердження заяви НБУ про те, що він не збирається захищати жодні конкретні рівні курсу.

"Регулятор продовжує купувати валюту на ринку для поповнення резервів, але це не завадило долару завдяки ринковій тенденції опуститися нижче 25 грн. Після того, як на міжбанку на початку п'ятничних торгів долар опустився нижче 24,7 грн, він повернувся до рівнів, на яких не було з кінця січня 2016 року", - додав він.

З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,31 грн до 24,83 грн (-1,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,05/25,08 до 24,80/24,83 (-1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,99/25,25 до 24,66/24,94 (-1,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 1,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 24,52 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, правління Національного банку України зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну для роботи для переговорів про нову програму. Як відзначили в НБУ, "представники МВФ висловили намір продовжувати конструктивний діалог щодо нової програми співпраці".