Эксперты дали прогноз курса доллара на следующую неделю

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может еще подешеветь

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,6 грн", - считает он.

Как напомнил эксперт, с 21 июня по 2 июля доллар на межбанке торговался в предельно узком диапазоне 26,1-26,2 грн при всех признаках превышения предложения валюты над спросом на нее.

"Очевидно, что весь избыток предложения выкупал НБУ, что и не позволяло доллару падать. Уже в среду, 3 июля, Нацбанк чуть ослабил свою хватку, и доллар тут же нырнул ниже 26 грн и продолжал интенсивно снижаться вплоть до пятницы. При этом даже курс продажи доллара в банках опустился ниже 26", - рассказал аналитик.

По его мнению, если НБУ не нарастит масштабы покупки валюты на рынке, у гривны есть все шансы продолжить укрепление.

На прошлой неделе с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,17 грн до 25,87 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,14/26,16 до 25,64/25,68 (-1,9%/-1,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,01/26,27 до 25,64/25,92 (-1,4%/-1,3%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей. Расширением спреда обычно сопровождаются любые интенсивные изменения курса на рынке, независимо от того, растет он или падает, констатировал аналитик.

Как сообщало РБК, НБУ на 8 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,71 грн/доллар - до минимума за два года. Официальный курс в последний раз находился ниже текущего уровня 1 августа 2017 года - 25,69 грн/доллар.

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке и в дальнейшем сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).