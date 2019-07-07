Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар може ще подешевшати

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,3/25,6 грн", - вважає він.

Як нагадав експерт, з 21 червня по 2 липня долар на міжбанку торгувався в гранично вузькому діапазоні 26,1-26,2 грн при всіх ознаках перевищення пропозиції валюти над попитом на неї.

"Очевидно, що весь надлишок пропозиції викуповував НБУ, що й не дозволяло долару падати. Вже в середу, 3 липня, Нацбанк трохи послабив свою хватку, і долар відразу ж пірнув нижче 26 грн і продовжував інтенсивно знижуватися аж до п'ятниці. При цьому навіть курс продажу долара в банках опустився нижче 26", - розповів аналітик.

На його думку, якщо НБУ не наростить масштаби купівлі валюти на ринку, у гривні є всі шанси продовжити зміцнення.

Минулого тижня з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,17 грн до 25,87 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,14/26,16 до 25,64/25,68 (-1,9%/-1,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,01/26,27 до 25,64/25,92 (-1,4%/-1,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем. Розширенням спреду зазвичай супроводжуються будь-які інтенсивні зміни курсу на ринку, незалежно від того, росте або падає, констатував аналітик.

Як повідомляло РБК, НБУ на 8 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,71 грн/долар - до мінімуму за два роки. Офіційний курс востаннє перебував нижче поточного рівня 1 серпня 2017 року - 25,69 грн/долар.

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цьому, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).