Эксперты дали прогноз курса доллара в начале мая

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидается продолжение тенденции последней недели

В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,1/26,3 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, предложение валюты на рынке устойчиво превышает спрос и столь же устойчиво доллар дешевел в течение всей последней недели.

"К концу недели падение доллара заметно ускорилось. И это притом, что к мировым валютам доллар достаточно серьезно дорожал. Это соотношение спроса и предложения сохранится в ближайшем будущем", - считает эксперт.

За минувшую неделю доллар значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,6-1,6%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,84 грн до 26,69 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,81/26,85 до 26,37/26,42 (-1,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,84/27,14 до 26,40/26,70 (-1,6%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%, напомнил старший аналитик Альпари.

Напомним, курс долара на межбанке в продаже в пятницу, 26 апреля 2019 года, снизился на 15 копеек до 26,42 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,46 гривен за евро.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.