Експертка розвінчала міфи щодо "дорогої української електрики"

Вона нагадала, що біржові ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) – це лише одна зі складових. Кінцевий рахунок для бізнесу формують також тарифи на передачу та розподіл, а також податки, які у більшості країн ЄС суттєво вищі, ніж в Україні.

"Знаєте, ціною електроенергії дуже легко маніпулювати. Чому? Цей ресурс і його ціна мають досить динамічну зміну. В одну годину доби ми маємо одну ціну електроенергії, в іншу – іншу, тобто розрахунок відбувається в залежності від годин доби", – пояснила експертка.

За її словами, оцінювати українські ціни вирвано з контексту чи лише за піковими періодами – некоректно.

"Є умовно пікові години, це, як правило, ранок та вечір, а є денні години, на які ціна просідає через те, що є профіцит в енергосистемі через великий виробіток на сонячних електростанціях", – зазначила Орлова.

Вона підкреслила, що порівняння з Європою часто використовується для викривлення ситуації.

Щодо того, що українська електроенергія дорожча за європейську електроенергію – це, здебільшого, маніпуляція. Звичайно, бувають періоди в добі, коли українська електроенергія може бути дорожчою. Але бувають, можна побачити і суттєву різницю, коли європейська, у наших країн-сусідів – в Польщі, в Угорщині, в Словаччині – ціни значно вищі, ніж на українському ринку", пояснює експертка.

"Ціна досить динамічна, вона змінюється щодня, щогодини, і, відповідно, не можна сказати стало, що ось – у нас чітко дорожча електроенергія. Це не так", – підсумувала Орлова.