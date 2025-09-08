Эксперт развенчала мифы о "дорогом украинском электричестве"

В украинском информационном поле распространяются манипуляции о якобы более высокой стоимости электроэнергии в Украине по сравнению со странами ЕС. На самом деле, такие утверждения не соответствуют действительности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.
Она напомнила, что биржевые цены на рынке "на сутки вперед" (РСН) – это лишь одна из составляющих. Конечный счет для бизнеса формируют тарифы на передачу и распределение, а также налоги, которые в большинстве стран ЕС существенно выше, чем в Украине.
"Знаете, ценой электроэнергии очень легко манипулировать. Почему? Этот ресурс и его цена имеют достаточно динамичное изменение. В один час суток мы имеем одну цену электроэнергии, в другой – другую, то есть расчет происходит в зависимости от часов суток", – пояснила эксперт.
По ее словам, оценивать украинские цены вырвано из контекста или только по пиковым периодам – некорректно.
"Есть условно пиковые часы, это, как правило, утро и вечер, а есть дневные часы, на которые цена проседает из-за того, что есть профицит в энергосистеме из-за большой выработки на солнечных электростанциях", – отметила Орлова.
Она подчеркнула, что сравнение с Европой часто используется для искажения ситуации.
Что касается того, что украинская электроэнергия дороже европейской электроэнергии – это, в основном, манипуляция. Конечно, бывают периоды в сутках, когда украинская электроэнергия может быть дороже. Но бывают, можно увидеть и существенную разницу, когда европейская, у наших стран-соседей – в Польше, в Венгрии, в Словакии – цены значительно выше, чем на украинском рынке, объясняет эксперт.
"Цена достаточно динамичная, она меняется каждый день, каждый час, и, соответственно, нельзя сказать стало, что вот – у нас четко более дорогая электроэнергия. Это не так", – подытожила Орлова.
Напомним, по данным Центра Разумкова, в начале сентября электричество в Украине стоило дешевле, чем в Польше, Румынии и Словакии. К примеру, 5 сентября цена в Украине составляла 63,37 евро/МВт-час, тогда как в Польше – более 111 евро.
Также ранее эксперт рассказал, что цены на электроэнергию в Украине не самые высокие в Европе. А манипуляции по сравнению со странами ЕС часто вводят потребителей в заблуждение.