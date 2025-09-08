Эксперт развенчала мифы о "дорогом украинском электричестве"

Она напомнила, что биржевые цены на рынке "на сутки вперед" (РСН) – это лишь одна из составляющих. Конечный счет для бизнеса формируют тарифы на передачу и распределение, а также налоги, которые в большинстве стран ЕС существенно выше, чем в Украине.

"Знаете, ценой электроэнергии очень легко манипулировать. Почему? Этот ресурс и его цена имеют достаточно динамичное изменение. В один час суток мы имеем одну цену электроэнергии, в другой – другую, то есть расчет происходит в зависимости от часов суток", – пояснила эксперт.

По ее словам, оценивать украинские цены вырвано из контекста или только по пиковым периодам – некорректно.

"Есть условно пиковые часы, это, как правило, утро и вечер, а есть дневные часы, на которые цена проседает из-за того, что есть профицит в энергосистеме из-за большой выработки на солнечных электростанциях", – отметила Орлова.

Она подчеркнула, что сравнение с Европой часто используется для искажения ситуации.

Что касается того, что украинская электроэнергия дороже европейской электроэнергии – это, в основном, манипуляция. Конечно, бывают периоды в сутках, когда украинская электроэнергия может быть дороже. Но бывают, можно увидеть и существенную разницу, когда европейская, у наших стран-соседей – в Польше, в Венгрии, в Словакии – цены значительно выше, чем на украинском рынке, объясняет эксперт.

"Цена достаточно динамичная, она меняется каждый день, каждый час, и, соответственно, нельзя сказать стало, что вот – у нас четко более дорогая электроэнергия. Это не так", – подытожила Орлова.