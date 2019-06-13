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Экспертизы в деле проекта "Стена" проведены с нарушениями, - ГПСУ

Новости » Общество    13.06.2019 - 16:15
Экспертизы в деле проекта "Стена" проведены с нарушениями, - ГПСУ
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В ГПСУ заявили, что основными доказательствами в деле являются экспертизы, проведенные с нарушениями

В Госпогранслужбе Украины заявили, что основными доказательствами в уголовном производстве по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской госгранице, являются экспертизы, которые были проведены с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ведомстве сообщили, что в пределах компетенции ГПСУ сотрудничала с органами досудебного расследования и предоставляла всю необходимую информацию.

"В то же время, как следует из сообщения о подозрении, утверждения органа досудебного расследования не подтверждаются никакими надлежащими доказательствами", - говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что выводы из сообщения о подозрении опровергаются рядом доказательств, имеющихся у стороны защиты.

"Так, например, главными доказательствами в уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст.191 Уголовного кодекса, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что нецелевое использование средств обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, проведенными по постановлению следственного судьи. В то же время в ГПСУ отмечают, что выводы экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями.

Напомним, РБК-Украина писало, что прокурорами САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты государственных средств, выделенных на проект "Стена".

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