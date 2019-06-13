Експертизи у справі проекту "Стіна" проведено з порушеннями, - ДПСУ

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У ДПСУ заявили, що основними доказами у справі є експертизи, проведені з порушеннями

У Держприкордонслужбі України заявили, що основними доказами у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна" на російсько-українському кордоні, є експертизи, які були проведені з порушеннями. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

У відомстві повідомили, що у межах компетенції ДПСУ співпрацювала з органами досудового розслідування і надавала всю необхідну інформацію.

"У той же час, як випливає з повідомлення про підозру, твердження органу досудового розслідування не підтверджуються ніякими належними доказами", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ заявили, що висновки з повідомлення про підозру спростовуються поруч доказів, наявних у сторони захисту.

"Так, наприклад, головними доказами в кримінальному провадженні, які нібито обґрунтовують збитки відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, є експертизи. Проте всі вони були проведені зі значними порушеннями", - зазначають у відомстві.

Крім того, повідомляється, що нецільове використання коштів обґрунтовується висновками судово-економічних експертиз, проведеними за постановою слідчого судді. У той же час в ДПСУ відзначають, що висновки експертизи спростовуються рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції, а також низкою інших експертиз, проведених різними експертними установами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що прокурорами САП спільно з детективами Національного антикорупційного бюро завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів, виділених на проект "Стіна".