САП направила в суд дело по проекту "Стена"

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Обвинение предъявлено трем должностным лицам Государственной пограничной службы

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты государственных средств, выделенных на проект "Стена". Об этом сообщает пресс-служба САП.

Обвинение предъявлено трем должностным лицам Государственной пограничной службы, трем директорам фирм подрядчиков и двум посредникам.

В ходе расследования установлено, что должностные лица ГПС завладели государственными средствами, чем повлекли убытки государству на общую сумму 16,7 млн гривен. Также должностными лицами ГПС осуществлено нецелевое использование бюджетных средств по программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" согласно распоряжению Кабмина. Произведены расходы на реконструкцию помещений на ул. Стартовой, 11 в г. Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование средств на общую сумму 13, 2 млн гривен.



По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 млн гривен.

"Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 210 УК Украины", - говорится в сообщении.

Дело направлено в Дарницкий суд.

Напомним, ранее сообщалось, что досудебное расследование в отношении 8 подозреваемых в хищениях на проекте "Стена" завершилось в июле 2018 года. Должностные лица Госпогранслужбы и представители бизнеса подозреваются в коррупции, которая нанесла ущерб интересам государства в размере более 16,68 млн гривен. Хищение происходило путем завышения объемов фактически выполненных работ.