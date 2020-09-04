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Экспертиза СБУ окончательно развеяла сомнения о законности "Роттердам+", - адвокат

Киев, Пятница 04 сентября 2020 11:28
Экспертиза СБУ окончательно развеяла сомнения о законности "Роттердам+", - адвокат
Фото: СБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Адвокат напомнила, что отсутствие убытков по делам экономического характера означает отсутствие состава преступление

Комплексная экспертиза института судебных экспертиз Службы безопасности Украины в деле "Роттердам+" окончательно опровергла сомнения Национального антикоррупционного бюро относительно законности и экономической обоснованности формулы.

Об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке в эфире телеканала ZIK.

"Придя к выводу об отсутствии убытков от применения формулы "Роттердам+", эксперты СБУ окончательно опровергли позицию Национального антикоррупционного бюро и САП, и развеяли сомнения относительно законности и обоснованности формулы", - отметил Трекке.

По словам адвоката Натальи Дригваль, финальная экспертиза СБУ по этому делу охватила беспрецедентно большой объем материала и была значительно глубже, чем все предыдущие исследования.

"Вопросы были сформированы не так узко, как при первом исследовании. Соответственно, учитывая то, что сама формула является экономически обоснованной, то понятно, что эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии убытков", - отметила Дригваль.

Адвокат напомнила, что отсутствие убытков по делам экономического характера означает отсутствие состава преступления.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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