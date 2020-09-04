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Експертиза СБУ остаточно розвіяла сумніви щодо законності "Роттердам+", - адвокат

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 11:28
Експертиза СБУ остаточно розвіяла сумніви щодо законності "Роттердам+", - адвокат
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Адвокат нагадала, що відсутність збитків у справах економічного характеру означає відсутність складу злочин

Комплексна експертиза інституту судових експертиз Служби безпеки України у справі "Роттердам+" остаточно спростувала сумніви Національного антикорупційного бюро щодо законності та економічної обґрунтованості формули.

Про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке в ефірі телеканалу ZIK.

"Дійшовши до висновку про відсутність збитків від застосування формули "Роттердам+", експерти СБУ остаточно спростували позицію Національного антикорупційного бюро та САП, та розвіяли сумніви щодо законності та обґрунтованості формули", - зазначив Трекке.

За словами адвоката Наталії Дригваль, фінальна експертиза СБУ по цій справі охопила безпрецедентно великий обсяг матеріалу і була значно глибшою за всі попередні дослідження.

"Питання були сформовані не так вузько, як при першому дослідженні. Відповідно, з огляду на те, що сама формула є економічно обґрунтованою, то зрозуміло, що експерти дійшли однозначного висновку про відсутність збитків", - зазначила Дригваль.

Адвокат нагадала, що відсутність збитків у справах економічного характеру означає відсутність складу злочину.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Формула діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років, й була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

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