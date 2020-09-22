Экспертиза подтвердила факт умышленного поджога дома Шабунина

Антикоррупционный активист Виталий Шабунин получил результаты экспертизы в связи с пожаром в его доме. Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Выводы экспертизы на своей странице в Facebook обнародовал Шабунин.

Согласно документу, пожар начался с крыльца дома активиста.

"Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость - бензин, дизельное топливо или газ", - говорится в экспертизе.

Напомним, 23 июля в селе Гнедин под Киевом произошел пожар в доме Шабунина. Тогда в результате поджога никто не пострадал, однако сам дом был частично поврежден.

По факту пожара в доме активиста полиция открыла дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, свою обеспокоенность нападениями на активистов в Украине тогда выразили США.

Также на пожар отреагировал президент Владимир Зеленский, призвав правоохранителей выяснить, кто стоит за возможным поджогом и привлечь виновных к ответственности.