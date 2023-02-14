Експерти знайшли ключові датчики зі збитого китайського аеростату, - Пентагон

Американські військові виявили критичну електроніку з передбачуваного китайського аеростата-шпигуна, збитого американським винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни 4 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що експертам Пентагону вдалося виявити датчики, які, ймовірно, використовувалися для збору розвідданих.
"Екіпажам вдалося витягти з місця події значні уламки, у тому числі всі ідентифіковані датчики та електронні компоненти, а також великі фрагменти корпусу", - йдеться у заяві Північного командування збройних сил США.
Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що збиті об'єкти не становлять військової загрози ні для кого на землі. Однак вони становлять небезпеку для цивільної авіації і потенційно можуть стати загрозою для збору розвідданих.
Керівник Пентагону також заявив, що американські військові ще не виявили жодних уламків трьох останніх збитих об'єктів. Також в оборонному відомстві США поки що всі чотири події не пов'язують між собою.
Нагадаємо, у повітряному просторі Канади було 11 лютого зафіксовано невідомий аеростат.
Крім того, біля узбережжя Кароліни в США військові збили китайську повітряну кулю, яка вважалася розвідувальним апаратом.
Пізніше американські військові заявили, що шукають залишки об'єкта. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.
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