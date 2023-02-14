Эксперты нашли ключевые датчики со сбитого китайского аэростата, - Пентагон

Сообщается, что экспертам Пентагона удалось обнаружить датчики, предположительно использовавшиеся для сбора разведданных.

"Экипажам удалось извлечь с места происшествия значительные обломки, в том числе все идентифицированные датчики и электронные компоненты, а также большие фрагменты корпуса", - говорится в заявлении Северного командования вооруженных сил США.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что сбитые объекты не представляют военной угрозы ни для кого на земле. Однако они представляют опасность для гражданской авиации и потенциально могут стать угрозой для сбора разведданных.

Руководитель Пентагона также заявил, что американские военные еще не обнаружили никаких обломков трех последних сбитых объектов. Также в оборонном ведомстве США пока все четыре происшествия не связывают между собой.