Експерти про вторгнення білоруських вертольотів до Польщі: свідома провокація під контролем РФ

Українські військові експерти сходяться на думці, що два білоруські військові вертольоти перетнули кордон Польщі для провокації.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На їх думку, провокацію була частиною логічного ланцюжка під контролем Росії. Зокрема, цьому передували заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо того, що Сталін нібито неправильно нарізав кордони Польщі.

Окрім цього раніше звучала заява Олександра Лукашенка про те, що найманці ПВК "Вагнера" нібито "хочуть прогулятися" до Варшави чи Жешува.

Як заявив Коваленко, Росія продовжує дотримуватись тактики нагнітання напруженості біля кордонів інших країн. А Білорусь під її контролем чинить тиск і намагається нервувати Польщу, країни Балтії та решту Європи. На це вказує спосіб, яким було здійснено провокацію.

"Вертольоти увійшли в повітряний простір на наднизьких висотах, щоб прорвати протиповітряну оборону і бути непоміченими. На цих висотах радари їх не бачать, не фіксують і не супроводжують", - вважає він.

Водночас Олександр Мусієнко зауважив, що росіян та білорусів цікавила реакція Польщі та НАТО.

"Вони фактично кошмарять Польщу, дивляться, як вона відреагує. Тому я думаю, що такі інциденти можуть повторитися. І, можливо, не лише з літаками чи гелікоптерами. Там може під час навчань й міна "випадково залетіти", - зазначив він.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

Сьогодні стало відомо, що білоруські гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.

Докладніше про вчорашній інцидент і про те, як на нього відреагували в Польщі та НАТО, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.