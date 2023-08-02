Эксперты о вторжении белорусских вертолетов в Польшу: сознательная провокация под контролем РФ

Украинские военные эксперты сходятся во мнении, что два белорусских военных вертолета пересекли границу Польши для провокации.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По их мнению, провокация была частью логической цепочки под контролем России. В частности, этому предшествовали заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Сталин якобы неправильно нарезал границы Польши.

Кроме этого, ранее звучало заявление Александра Лукашенко о том, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы "хотят прогуляться" в Варшаву или Жешув.

Как заявил Коваленко, Россия продолжает придерживаться тактики нагнетания напряженности у границ других стран. А Беларусь под ее контролем оказывает давление и пытается нервничать Польшу, страны Балтии и остальную Европу. На это указывает способ, которым была совершена провокация.

"Вертолеты вошли в воздушное пространство на сверхнизких высотах, чтобы прорвать противовоздушную оборону и быть незамеченными. На этих высотах радары их не видят, не фиксируют и не сопровождают", - считает он.

Александр Мусиенко отметил, что россиян и белорусов интересовала реакция Польши и НАТО.

"Они фактически кошмарят Польшу, смотрят, как она отреагирует. Поэтому я думаю, что такие инциденты могут повториться. И, возможно, не только с самолетами или вертолетами. Там может во время учений и мина "случайно залететь", - отметил он.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

Подробнее о вчерашнем инциденте и о том, как на него отреагировали в Польше и НАТО, можно узнать в материале РБК-Украина.

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