Експерти пояснили, що означає прорив ЗСУ біля Вербового і чого чекати далі

За словами військового експерта, колишнього начальника прес-служби Генерального штабу Владислава Селезньова, успіх українських захисників та просування в районі Вербового має тактичний характер, і навряд чи докорінно змінить ситуацію.

"Росіяни перекинули сюди резерви щонайменше чотирьох дивізій ВДВ і ці сили намагаються атакувати з флангів", - пояснює він.

Фахівець вважає, що штаб Тарнавського, найімовірніше, реалізує тактику поступового перемелювання ворожих ресурсів.

"Тобто наша армія систематично знищує їхню артилерію, бронетехніку та особовий склад. Що буде далі? Я впевнений, що поки ми не пошматуємо підрозділи, які змінили тих, хто тримав оборону на "лінії Суровікіна", навряд чи з'явиться можливість активно рухатися вперед. Думаю, найближчим часом ми зосередимося на знищенні їхнього бойового потенціалу", - розповів експерт.

Зазначимо, що у Генеральному штабі ЗСУ у зведеннях повідомляється про продовження боїв на зустрічних курсах, при цьому українські захисники на Таврійському напрямку витісняють противника та закріплюються на нових рубежах.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловлює думку, що поки рано говорити про близьку кульмінацію контрнаступу на півдні.

Він зазначає, що крім Вербового та Новопрокопівки є успіхи у напрямку сіл Новофедорівка та Копані, і кожен із них наближає прорив другої лінії оборони РФ.

"Основна мета - вийти на Токмак по трасі Т0408, звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку. Контроль над логістичною артерією 0408 дозволить вийти на північні ворота в Токмак. Далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і займе більше часу", - каже експерт.

Судячи з карти, Сили оборони щодня досягають успіхів на лінії Роботине-Вербове (фото deepstatemap.live)

Контрнаступальні дії ЗСУ

З літа цього року українські воїни активізували свої зусилля щодо деокупації територій. Наразі звільнено Роботине, Кліщіївку, Андріївку та низку інших населених пунктів.

Командувач угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни прорвали оборону росіян біля Вербової Запорізької області.

Також Штупун нещодавно говорив, що наступальна операція ЗСУ під Роботине Запорізької області продовжується - у деякі дні Сили оборони просуваються на 300-400 метрів.