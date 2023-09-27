Эксперты объяснили, что означает прорыв ВСУ возле Вербового и чего ждать дальше

По словам военного эксперта, бывшего начальника пресс-службы Генерального штаба Владислава Селезнева, успех украинских защитников и продвижение в районе Вербового носит тактический характер и вряд ли коренным образом изменит ситуацию.

"Россияне перебросили сюда резервы по меньшей мере четырех дивизий ВДВ, и эти силы пытаются атаковать с флангов", - объясняет он.

Специалист считает, что штаб Тарнавского, скорее всего, реализует тактику постепенного перемалывания вражеских ресурсов.

"То есть наша армия систематически уничтожает их артиллерию, бронетехнику и личный состав. Что будет дальше? Я уверен, что пока мы изрядно не покромсаем подразделения, которые сменили тех, кто держал оборону на "линии Суровикина", вряд ли появится возможность активно двигаться вперед. Думаю, в ближайшее время мы сосредоточимся на уничтожении их боевого потенциала", ­– рассказал эксперт.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ в сводках сообщается о продолжении боев на встречных курсах, при этом украинские защитники на Таврийском направлении теснят противника и закрепляются на новых рубежах.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказывает РБК-Украина мнение, что пока рано говорить о близкой кульминации контрнаступления на юге.

Он отмечает, что помимо Вербового и Новопрокоповки есть успехи в направлении сел Новофедоровка и Копани, и каждый из них приближает прорыв второй линии обороны РФ.

"Основная цель - выйти на Токмак по трассе Т0408, конечно, по пути освободив Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку. Контроль над логистической артерией 0408 позволит выйти на северные ворота в Токмак. Далее могут быть разные варианты от окружения до деоккупации города. Для нас лучше, чтобы россияне отступили, потому что окружение потребует больших сил и займет больше времени", - говорит эксперт.

Судя по карте, Силы обороны ежедневно добиваются успехов на линии Работино-Вербовое (фото deepstatemap.live)

Контрнаступательные действия ВСУ

С лета этого года украинские воины активизировали свои усилия по деоккупации территорий. Сейчас освобождены Работино, Клещиевка, Андреевка и ряд других населенных пунктов.

Командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские воины прорвали оборону россиян возле Вербового Запорожской области.

Также Штупун недавно говорил, что наступательная операция ВСУ под Работино Запорожской области продолжается - в некоторые дни Силы обороны продвигаются на 300-400 метров.