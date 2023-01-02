Експерти оцінили ймовірність нового наступу Росії з Білорусі

Як зазначається у матеріалі, навіть якщо припустити, що агресор справді виношує план повторного наступу на північ, їм навряд чи вдасться захопити столицю чи якусь із областей.

Перша причина - ті самі проблеми з оснащенням російського угруповання та питання до професійності їх новобранців. Друга - на порядок вища готовність зустрічати ворога у наших військ.

"Якщо це в них вийде, як вони собі думають - то вони зможуть, відтягнувши ЗСУ на північ, якось зламати ситуацію або принаймні зупинити свій провал на сході та півдні, де українська армія, вочевидь, готується до наступальних операцій. Але я не бачу у них можливості реалізувати ці плани", - вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Може вийти так, продовжив співрозмовник, що поки Росія у лютому зосереджуватиме основні зусилля біля наших північних кордонів, українська армія вже закінчуватиме деокупацію Донбасу та підступить до Криму. І тоді противнику доведеться гнати особовий склад із Білорусі, щоб хоч якось зупинити ті процеси, які на той час можуть вже набути незворотного характеру. Тому жодних шансів у Росії зламати ситуацію на свою користь не проглядається, уточнив Самусь.

"У них просто фізично немає таких можливостей, тому що вони надали нам дуже серйозну послугу, знищивши свою систему мобілізаційного розгортання. Це визнав навіть Путін. У своїй нещодавній промові він сказав, що "виявлено певні недоліки". Це має на увазі системні складнощі та втрати. Щоб створити цю систему, їм потрібно вивести війну з гарячої фази, а потім близько 2-3 років", - каже військовий експерт, полковник Сергій Грабський.