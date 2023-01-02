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Эксперты оценили вероятность нового наступления России из Беларуси

Фото: у Путина нет сил для нового наступления на Киев (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Открытие второго фронта в Беларуси может рассматриваться Россией, скорее, как отвлекающий маневр, который действительно может сковать силы ВСУ на севере и замедлить или даже приостановить продвижение на юге и востоке.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

Как отмечается в материале, даже если предположить, что агрессор действительно вынашивает план повторного наступления на север, им едва ли удастся захватить столицу или какую-то из областей.

Первая причина - все те же проблемы с оснащением российской группировки и вопросы к профессиональности их новобранцев. Вторая - на порядок выше готовность встречать врага у наших войск.

"Если это у них получится, как они себе думают - то они смогут, оттянув ВСУ на север, как-то переломить ситуацию или по крайней мере остановить свой провал на востоке и юге, где украинская армия, очевидно, готовится к наступательным операциям. Но я не вижу у них возможности реализовать эти планы", - считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Может получиться так, продолжил собеседник, что пока Россия будет в феврале сосредоточивать основные усилия у наших северных границ, украинская армия уже будет заканчивать деоккупацию Донбасса и подступит к Крыму. И тогда противнику придется гнать личный состав из Беларуси, чтобы хоть как-то остановить те процессы, которые к тому времени могут уже приобрести необратимый характер. Поэтому каких-либо шансов у России сломать ситуацию в свою пользу не просматривается, уточнил Самусь.

"У них просто физически нет таких возможностей, потому что они оказали нам очень серьезную услугу, уничтожив свою систему мобилизационного развертывания. Это признал даже Путин. В своей недавней речи он сказал, что "обнаружены определенные недостатки". Это подразумевает системные сложности и потери. Чтобы создать эту систему, им нужно вывести войну из горячей фазы и затем около 2-3 лет", - говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Напомним, по данным британской разведки, белорусская армия взяла на себя роль обучения мобилизованных российских солдат. До сих пор в Москве свысока относилась к белорусским военным.

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