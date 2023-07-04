Експерти назвали мету російського наступу на Сватівському напрямку

Наприкінці минулого тижня російські війська перейшли у наступ на Сватівському напрямі, у тому числі у районі Серебрянських лісів. Це може бути імітацією для відволікання наших сил із півдня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Успіхи під Бахмутом та бої біля Антонівського мосту: огляд фронту за тиждень ".

Наразі російські війська атакують Білогорівку з трьох сторін, а Серебрянського лісництва як такого більше немає. Білогорівка важлива з погляду, що це плацдарм для наступу у бік Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації, а також фактично останній оплот, що захищає Сіверськ.

Замість лісу там утворилося Серебрянське поле, російська артилерія та авіація все змішали із землею. Але навіть за таких умов вони не мають територіальних успіхів. Противник перекидає резерви, робить все, щоб хоча б Луганську область остаточно взяти під контроль. Прогнозувати тут будь-що дуже складно, оскільки динаміка боїв вражає. Десь ми диктуємо умови та маємо ініціативу, десь ворог намагається її перехопити", - каже військовий експерт Владислав Селезньов.

На його думку, росіяни розраховують на рішення українського Генштабу використовувати резерви. Ситуація ускладнюється і тим, що в даному районі ділянки фронту до певної міри перетинаються, і втрата Білогорівки несе додаткові загрози для Сіверська.

Водночас військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко схиляється до того, що це лише імітація наступальних дій для відволікання наших сил із півдня. У будь-якому випадку противник не перший місяць намагається захопити цю локацію, але навряд чи вийде.

Дії російської армії

Зазначимо, за останній тиждень російська армія відкрила ще один напрямок для наступу - Сватівський. Як заявила заступник міністра оборони Ганни Маляр, ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лимана, фактично охоплені боями Невське, Діброве та Білогорівка. "Але ворогові не вдається реалізувати свої плани", - сказала вона.

Радник глави Офісу президента Михайла Подоляк зазначив, що Росія розуміє ставку у цій війні. За його словами, тут є практично все, що вони могли мобілізувати на сьогодні: це понад 300 тисяч солдатів, тут об'ємні мінні поля, дуже об'ємні інженерні конструкції. Водночас Подоляк упевнений, що ЗСУ зможуть зламати оборону супротивника.