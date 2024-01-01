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Експерти ISW спрогнозували, як звільнення Криму може вплинути на перебіг війни

Крим, Понеділок 01 січня 2024 03:35
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Експерти ISW спрогнозували, як звільнення Криму може вплинути на перебіг війни Фото: Експерти ISW спрогнозували, як визволення Криму може вплинути на перебіг війни (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У разі повернення Україною Криму та окупованих територій півдня, то три міста країни будуть у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Якщо Україна поверне Крим, її оборонні витрати та завдання значно знизяться, а якщо Крим залишиться в руках Росії, Україна буде змушена продовжувати витрачати значні кошти на оборону.

Карта на січень 2022 року припускає, що Росія збереже Крим.

Експерти ISW спрогнозували, як звільнення Криму може вплинути на перебіг війни

Якщо Україна звільнить Крим та території півдня, окуповані Росією, то Херсон, Миколаїв та Одеса будуть у безпеці, а загроза Мелітополю значно знизиться.

Зараз Маріуполь, за словами ISW, - єдине велике прифронтове місто на півдні, що ускладнює оборону регіону. Українським військам треба бути добре підготовленими та мобілізованими.

Повернення Криму під контроль України значно знижує ризик того, що Росія здійснить десантну операцію на південно-західному узбережжі України. Також зменшується загроза російських ракетних ударів по кораблям через західну частину Чорного моря.

Атака України по Криму

У тимчасовому окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Росіяни позбавляються складів, військових баз та кораблів.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Севастополя 30 грудня чули потужний вибух . Окупаційна "влада" заявила, що відбили спробу атаки надводного безпілотника.

28 грудня звуки, схожі на вибухи, чули біля Козачої Бухти.

Також, пізно увечері 27 грудня, у Севастополі пролунали вибухи. Попередньо, у районі бухти.

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