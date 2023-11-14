Експерти ISW пояснили, що означає "скасування" відходу росіян у Херсонській області

Передбачається, що причиною повідомлень про "перегрупування" стала неможливість російським командуванням створити гідний опір українським наземним операціям на східному березі Дніпра.

РФ ретельно боролася за формування скоординованого підходу у висвітленні вторгнення в Україну, особливо після того, як російське командування не змогло створити інформаційні умови для поразок під час контрнаступу у Харкові у 2022 році.

Відкликані зараз повідомлення про "перегрупування" російських сил у Херсонській області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно увійшли до інформаційного простору, перш ніж були офіційно оприлюднені російськими військовими.

Крім того, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ опублікувати, а потім спростувати ці повідомлення в рамках інформаційної операції, яка має на меті змусити українські сили недооцінити наявні російські війська на східному березі Херсонської області.

Незалежно від причин та обставин повідомлень про "перегрупування", реакція на них дозволяє припустити, що події в Херсонській області продовжують мати вкрай складний характер для армії РФ.

Що передувало

Вранці 13 листопада росЗМІ з посиланням на заяви Міноборони РФ поширили повідомлення про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх нібито зібралися відводити на схід від Дніпра виходячи з "оцінки ситуації, що склалася".

Так, у Шойгу пояснювали подібні "маневри" планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".

При цьому трохи пізніше таку заяву в РФ про "перегрупування" сил на окупованих районах Херсонської області було "анульовано".