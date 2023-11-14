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Эксперты ISW объяснили, что означает "отмена" отхода россиян в Херсонской области

Фото: эксперты ISW объяснили, что означает "отмена" отхода россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские государственные СМИ опубликовали, а затем опровергли сообщения о "перегруппировке" российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области на новые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Предполагается, что причиной для сообщений о "перегруппировке" стала невозможность российским командованием создать достойное сопротивление украинским наземным операциям на восточном берегу Днепра.

РФ тщательно боролась за формирование скоординированного подхода в освещении вторжения в Украину, особенно после того, как российское командование не смогло создать информационные условия для поражений во время контрнаступления в Харькове в 2022 году.

Отозванные сейчас сообщения о "перегруппировке" российских сил в Херсонской области могут свидетельствовать о реальных дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования, которые, возможно, преждевременно вошли в информационное пространство, прежде чем были официально обнародованы российскими военными.

Кроме того, российское военное командование могло дать указание государственным СМИ опубликовать, а затем опровергнуть эти сообщения в рамках информационной операции, цель которой – заставить украинские силы недооценить имеющуюся российские войска на восточном берегу Херсонской области.

Независимо от причин и обстоятельств сообщений о "перегруппировке", реакция на них позволяет предположить, что события в Херсонской области продолжают носить крайне сложный характер для армии РФ.

Что предшествовало

Утром 13 ноября росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщения о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их будто бы собрались отводить на восток от Днепра исходя из "оценки сложившийся ситуации".

Так, у Шойгу объясняли подобные "маневры" планами освободить часть сил, которые "будут задействованы для наступления на других направлениях".

При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" сил на оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".

 

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