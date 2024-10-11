Експерти ISW пояснили, яке значення мають удари України по військових складах у РФ
Українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру воєнних дій в Україні, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби та можливості продовжувати цю кампанію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Там пояснили, що російські сили покладаються на безпілотники "Шахед" для завдання ударів як по фронтових, так і по тилових українських поселеннях і містах і витрачають близько 10 000 артилерійських снарядів на день по фронтових українських позиціях.
Українські сили, зокрема, завдали ударів по складах боєприпасів "Жовтневий" та "Торопець" у Тверській області та по складу боєприпасів "Тихорєцьк" у Краснодарському краї у вересні, а також по російському сховищу ракет та боєприпасів у Карачеві Брянській області 8 жовтня, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів та, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет та безпілотників.
"Хоча один удар навряд чи суттєво вплине на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть поставити російське військове командування перед вибором реорганізувати та розосередити системи підтримки та логістики у тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики для підтримки війни в Україні", - йдеться у звіті Інституту.
Своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і розвиток власних ударних можливостей дальньої дії Україною може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі вразливості Росії до того, як Росія застосує контрзаходи, вважають експерти ISW.
На їхню думку, українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру воєнних дій в Україні, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби, можливості та дозвіл на проведення такої ударної кампанії.
Удари по військових об'єктах на території РФ
Нагадаємо, 9 жовтня Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахедів". Вона розміщувалася поблизу населеного пункту Жовтневий у Краснодарському краї Росії.
У ніч проти 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад із боєприпасами та ракетами в Торопці Тверської області Росії. Наслідки атаки українських захисників помітні навіть із космосу.
Під Тихорецьком Краснодарського краю РФ була атакована 719 база артилерійських боєприпасів. Туди росіяни звозили північнокорейські снаряди.
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