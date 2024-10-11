Эксперты ISW пояснили, какое значение имеют удары Украины по военным складам в РФ

Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру военных действий в Украине, если у украинских сил будут материальные средства и возможности продолжать эту кампанию.

Там пояснили, что российские силы полагаются на беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по фронтовым, так и по тыловым украинским поселениям и городам и расходуют около 10 000 артиллерийских снарядов в день по фронтовым украинским позициям.

Украинские силы, в частности, нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский" и "Торопец" в Тверской области и по складу боеприпасов "Тихорецк" в Краснодарском крае в сентябре, а также по российскому хранилищу ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области 8 октября, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

"Хотя воздействие одного удара вряд ли существенно повлияет на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории России могут поставить российское военное командование перед выбором реорганизовать и рассредоточить системы поддержки и логистики в тыловых районах России, чтобы смягчить последствия таких ударов за счет массовой оптимизации российской логистики для поддержки войны в Украине", - говорится в отчете Института.

Своевременное снятие ограничений на использование западных систем и продолжающееся развитие собственных ударных возможностей дальнего действия Украиной может позволить украинским силам более эффективно использовать такие уязвимости России до того, как Россия применит контрмеры, считают эксперты ISW.

По их мнению, украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции по всему театру военных действий в Украине, если у украинских сил будут материальные средства, возможности и разрешение на проведение такой ударной кампании.

Удары по военным объектам на территории РФ