Експерти ISW оцінили темпи втрат військ РФ в Україні

Російські війська, ймовірно, зазнають втрат в Україні з такими темпами, що ледве встигають відновлювати свої резерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
У ЗСУ раніше заявили, що у листопаді 2023 року на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська втратили майже 11 тисяч осіб особового складу. При цьому темп бойових дій на цих напрямках нині нижчий, ніж у районі Авдіївки.
Ці повідомлення про втрати дозволяють припустити, що рівень втрат серед росіян у районі Авдіївки може бути ще вищим, враховуючи більш високий темп бойових дій там. Російські війська нині проводять масовані піхотні штурми з метою захоплення Авдіївки, очевидно, намагаючись зберегти бронетехніку, незважаючи на ризик ще більших втрат живої сили.
Аналітики ISW припускають, що російські спроби штурмів в Україні загалом виснажують армію РФ.
За даними ряду джерел, Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб, і цей показник може бути нижчим, ніж поточний темп втрат російської армії в Україні. Невдалі спроби штурмів нещодавно спонукали російське військове командування терміново направити новостворені та недостатньо укомплектовані з'єднання в Україну для посилення дільниць фронту.
Експерти зазначають, що високі російські втрати, швидше за все, не дозволять російським силам повністю наповнити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви, якщо зусилля Росії щодо формування сил продовжуватимуться поточними темпами.
Ключові висновки ISW:
Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку остання доба для окупантів видалася поганою. ЗСУ лише на цій ділянці вдалося ліквідувати 520 окупантів та РЕБ "Житель".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .