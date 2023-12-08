Експерти ISW оцінили темпи втрат військ РФ в Україні

У ЗСУ раніше заявили, що у листопаді 2023 року на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська втратили майже 11 тисяч осіб особового складу. При цьому темп бойових дій на цих напрямках нині нижчий, ніж у районі Авдіївки.

Ці повідомлення про втрати дозволяють припустити, що рівень втрат серед росіян у районі Авдіївки може бути ще вищим, враховуючи більш високий темп бойових дій там. Російські війська нині проводять масовані піхотні штурми з метою захоплення Авдіївки, очевидно, намагаючись зберегти бронетехніку, незважаючи на ризик ще більших втрат живої сили.

Аналітики ISW припускають, що російські спроби штурмів в Україні загалом виснажують армію РФ.

За даними ряду джерел, Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб, і цей показник може бути нижчим, ніж поточний темп втрат російської армії в Україні. Невдалі спроби штурмів нещодавно спонукали російське військове командування терміново направити новостворені та недостатньо укомплектовані з'єднання в Україну для посилення дільниць фронту.

Експерти зазначають, що високі російські втрати, швидше за все, не дозволять російським силам повністю наповнити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви, якщо зусилля Росії щодо формування сил продовжуватимуться поточними темпами.

Ключові висновки ISW: