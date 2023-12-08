Эксперты ISW оценили темпы потерь войск РФ в Украине

В ВСУ ранее заявили, что в ноябре 2023 года на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска потеряли почти 11 тысяч человек личного состава. При этом, темп боевых действий на этих направлениях в настоящее время ниже, чем в районе Авдеевки.

Эти сообщения о потерях позволяют предположить, что уровень потерь среди россиян в районе Авдеевки может быть еще выше, учитывая более высокий темп боевых действий там. Российские войска в настоящее время проводят массированные пехотные штурмы с целью захвата Авдеевки, очевидно пытаясь сохранить бронетехнику, несмотря на риск еще больших потерь живой силы.

Аналитики ISW предполагают, что российские попытки штурмов в Украине в целом сильно истощают армию РФ.

По данным ряда источников, Россия ежемесячно мобилизует от 20 до 40 тысяч человек, и этот показатель может быть ниже, чем текущий темп потерь российской армии в Украине. Неудачные попытки штурмов недавно побудили российское военное командование срочно направить вновь созданные и недостаточно укомплектованные соединения в Украину для усиления участков фронта.

Эксперты отмечают, что высокие российские потери, скорее всего, не позволят российским силам полностью наполнить существующие подразделения в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы, если усилия России по формированию сил будут продолжаться текущими темпами.

Ключевые выводы ISW: