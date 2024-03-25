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Эксперты ISW назвали ключевые проблемы войск РФ при попытках наступления на Часов Яр

Понедельник 25 марта 2024 03:46
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Эксперты ISW назвали ключевые проблемы войск РФ при попытках наступления на Часов Яр Фото: в ISW назвали ключевые проблемы войск РФ у Часового Яра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска пытаются продвигаться в направлении Часового Яра Донецкой области, но вряд ли смогут угрожать населенному пункту окружением, или оккупацией в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ноябре 2023 года российские войска начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении с целью вернуть территорию, освобожденную Украиной в ходе контрнаступления летом 2023 года, и захватить Часов Яр. Однако за последние четыре месяца российские войска добились лишь незначительных тактических успехов к северо-западу и западу от Бахмута.

Отдельные российские источники описывают российскую активность в районе Бахмута в последние месяцы как условия для возможной наступательной операции по окружению и захвату Часового Яра.

Доступные изображения, которые аналитики ISW в настоящее время не будут публиковать и описывать более подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность ВСУ, показывают, что украинские силы построили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российские войска, вероятно, будут изо всех сил пытаться прорвать их.

Украинские и российские источники сообщили, что российские войска планировали перебросить дополнительные силы в район Бахмута с авдеевского направления в середине февраля, но возможность использовать тактические уязвимые места непосредственно к западу от Авдеевки побудила российские войска поддерживать темп наступательных действий в этом районе.

По мнению экспертов ISW, это тоже могло существенно помешать российскому командованию сосредоточить дополнительные силы на бахмутском направлении. Неясно, достаточны ли силы оккупантов в районе Бахмута для потенциального наступления на Часов Яр. При этом российским войскам, вероятно, придется добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем приступить к попыткам окружения населенного пункта.

Ранее в ВСУ отмечали, что оккупанты делают "мощный рывок" в направлении города Часов Яр Донецкой области. Это может открыть им плацдарм для наступления на Константиновку. При этом войска РФ с этой целью активно стягивают на Бахмутское направление резервы и тяжелую технику.

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