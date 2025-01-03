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Зеленський поставив задачу щодо ракет і дронів. Експерт сказав, від чого залежить реалізація

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 17:14
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Зеленський поставив задачу щодо ракет і дронів. Експерт сказав, від чого залежить реалізація Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Україна зосереджується на виробництві ракет і дронів для потреб оборони. Однак ключовим фактором нині залишається спроможність держави забезпечити фінансування цих завдань.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації, заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

Заступник Генерального директора компанії, що спеціалізується на виробництві засобів РЕБ, прокоментував завдання президента України Володимира Зеленського щодо виробництва ракет і дронів.

Він підкреслив, що ключовим фактором є спроможність держави закупити необхідну кількість засобів.

"Не треба казати, скільки треба виготовити компаніям протягом року, треба казати, скільки держава спроможна закупити. Це вагомий аргумент, щоб створити потребу, яка буде задоволена українськими виробниками", - зазначив Храпчинський.

За його словами, нинішній стан українського оборонно-промислового комплексу дозволяє забезпечити до 90% потреб у безпілотниках та засобах РЕБ.

"Виробники зможуть виготовити навіть більше, якщо ми кажемо про ті дрони, які вже експлуатуються Силами оборони України", - додав експерт.

Храпчинський закликав зосередитися на фінансових можливостях держави для виконання цих завдань, зазначивши, що це стимулює розвиток українського ВПК.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.

Детальніше про плани України щодо виготовлення зброї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ще в липні 2024 року президент Зеленський заявив, що Україна планує збільшити виробництво далекобійних БПЛА.

А в середині грудня 2024-го командувач Силами безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський розповів, що в Україні розвивається проект дрона-"матки".

На що здатна українська зброя "Рута", "Пекло" і "Тризуб", - читайте в нашому окремому матеріалі.

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